Строители приступили к фасадным работам в рамках капремонта детского сада в Чехове

На улице Монтажной в Чехове продолжается капитальный ремонт детского сада № 17, подрядчик приступил к фасадным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте строителями ведутся отделочные и общестроительные работы, также подрядчик приступил к ремонту фасада. Впереди — модернизация отопления, водоснабжения, вентиляции и установка нового оборудования», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети». В рамках ремонта строители заменят все инженерные системы, проведут кровельные и другие работы. Завершить их планируют к началу нового учебного года.

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