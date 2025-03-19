Строители приступили к фасадным работам в рамках капремонта Детской школы искусств в Люберцах

На улице Кирова в Люберцах продолжается капитальный ремонт детской школы искусств № 1, строители приступили к фасадным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время строители приступили к фасадным работам, параллельно ведется отделка и монтаж инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, их планируют завершить к началу нового учебного года. В рамках ремонта в учреждении заменят деревянные перекрытия, проведут кровельные работы, установят новое ограждение и освещение и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.