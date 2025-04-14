Строители приступили к фасадным работам в здании будущего ФОК в Бронницах

На Москворецкой улице в Бронницах продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом, строители приступили к обустройству фасадов. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте продолжаются работы по прокладке инженерных сетей, внутренней системы электроснабжения, отделке внутренних помещений. Строители также приступили к фасадным работам. Кроме того, ведется планировка прилегающей территории», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, общая стройготовность достигла 80%. Ввести ФОК в эксплуатацию планируют до конца 2025 года, его площадь составит более 2 тыс. кв. м. Для посетителей обустроят спортивный зал с трибунами, тренажерный зал, раздевалки и душевые, медицинские кабинеты и кафе, на прилегающей территории — парковочное пространство, зоны отдыха и велопарковку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.