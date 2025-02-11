Строители приступили к монолитным работам на стадионе «Старт» в Реутове

На улице Новая в Реутове продолжается реконструкция спорткомплекса «Старт», строители приступили к заливке плит, стен и подвалов здания. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте задействовано более 30 рабочих, три инженерно-технических специалиста и две единицы техники. Монолитные работы должны завершиться до начала мая. А ввод объекта планируется в декабре 2025 года», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Площадь здания составляет 4,5 тыс. кв.м, там разместят спортивные залы, раздевалки и душевые, кафе, конференц-зал, гостиничные номера и другие помещения. Рабочие также модернизируют существующее футбольное поле, обустроят баскетбольную площадку, спортивно-игровую площадку для занятий воркаутом и хоккейную коробку. На прилегающей территории высадят деревья и кустарники, а также сделают парковку и стоянку для автобусов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.