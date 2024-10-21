Строители приступили к монтажу системы отопления в воспитательно-образовательном комплексе в Дзержинском

На улице Угрешская в подмосковном Дзержинском продолжается строительство воспитательно-образовательного комплекса № 7, рабочие приступили к монтажу системы отопления и оконных блоков. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Работы идут по графику. Задействовано около 50 рабочих и пять единиц техники. В ходе совещания с подрядчиком мы проработаем вопрос об увеличении рабочей силы на объекте до 120 человек. Поставлена задача — сдать образовательный центр к сентябрю 2025 года» — сказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский, который проверил ход проведения работ.

Общая площадь учреждения превысит 18,2 тысячи квадратных метров, она будет рассчитана на 1,1 тысячи мест. В ней разместят учебные классы, актовый и спортивные залы, столовую с пищеблоком полного цикла и другие помещения. В блоке детского сада — групповые помещения с игровыми и спальными комнатами, медблок, пищеблок, залы для музыкальных и физкультурных занятий. Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.