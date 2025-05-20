Строители приступили к обустройству футбольного поля на стадионе «Старт» в Реутове

В Реутове на улице Новой продолжается реконструкция спортивного комплекса «Старт», строители приступили к обустройству футбольного поля. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке продолжаются монолитные работы по строительству нового здания Академии вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова. На будущем футбольном поле ведется выемка грунта для проведения дальнейших работ по устройству покрытия», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы, вскоре на площадке начнутся монтаж инженерных сетей и установка трибун. Здесь обустроят спортивный зал, конференц-зал, медицинский блок, небольшую гостиницу. На стадионе появятся многоярусные трибуны, на прилегающей территории — парковка для легковых автомобилей и стоянка для автобусов. Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.