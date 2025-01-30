Строители приступили к отделочным работам в рамках капремонта детского сада в Егорьевске

Во втором микрорайоне Егорьевска продолжается капитальный ремонт здания дошкольного отделения средней школы № 1, его планируют завершить в августе 2025 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте — 13 человек. Строители завершили демонтажные работы, приступили к отделочным, параллельно с ними в детском саду ведутся работы на кровле», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы за счет средств бюджета. Площадь здания составляет более 2,4 тыс. кв. м. Строителям предстоит обновить фасад, заменить все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, провести внутреннюю отделку помещений и другие работы.

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