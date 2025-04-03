Строители приступили к устройству фасада здания детского сада в Раменском округе

На Донинском шоссе в Раменском округе началось устройство фасада здания детского сада, рассчитанного на 225 мест. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 95 рабочих и две единицы техники. Подрядчик приступил к устройству фасадных конструкций. Одновременно продолжается монтаж оконных и дверных блоков, устройство кровли, кладка внутренних стен и перегородок», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. В здании будет два этажа, в нем разместят 10 групп для детей в возрасте от полутора до семи лет. Для них обустроят музыкальный и физкультурный залы, помещения медицинского назначения, кабинеты логопеда и психолога, пищеблок и не только.

На прилегающей территории появятся групповые площадки с теневыми навесами, детскими игровыми и спортивными комплексами. Завершить работы планируют в 2025 году.

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