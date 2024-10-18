Строители приступили к устройству фасадов в строящейся поликлинике в Люберцах

В поселке Октябрьский городского округа Люберцы продолжается строительство детско-взрослой поликлиники, рабочие приступили к устройству фасада. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте 150 рабочих и четыре единицы техники. Подрядчик приступил к фасадным работам. Одновременно продолжаются кровельные работы, ведется кладка внутренних перегородок, штукатурка стен, монтаж наружных и внутренних инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы «Модернизация первичного звена», они ведутся с опережением графика. Завершить их планируют к началу 2025 года.

Поликлиника будет рассчитана на 500 посещений в смену, там обустроят отделение медицинской профилактики, педиатрическое и терапевтическое отделения, клинико-диагностический центр, блок хирургических и стоматологических кабинетов и не только. В ней смогут получать помощь более 40 тысяч жителей поселка Октябрьский и Раменского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.