Строители приступили к устройству фасадов в строящейся поликлинике в Люберцах
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В поселке Октябрьский городского округа Люберцы продолжается строительство детско-взрослой поликлиники, рабочие приступили к устройству фасада. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«На объекте 150 рабочих и четыре единицы техники. Подрядчик приступил к фасадным работам. Одновременно продолжаются кровельные работы, ведется кладка внутренних перегородок, штукатурка стен, монтаж наружных и внутренних инженерных сетей», — говорится в сообщении.
Работы проходят в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы «Модернизация первичного звена», они ведутся с опережением графика. Завершить их планируют к началу 2025 года.
Поликлиника будет рассчитана на 500 посещений в смену, там обустроят отделение медицинской профилактики, педиатрическое и терапевтическое отделения, клинико-диагностический центр, блок хирургических и стоматологических кабинетов и не только. В ней смогут получать помощь более 40 тысяч жителей поселка Октябрьский и Раменского округа.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.