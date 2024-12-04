Строители приступили к устройству фундамента нового детского сада в Солнечногорске

В поселке Поварово под Солнечногорском продолжается строительство детского сада, рассчитанного на 250 мест, подрядчик занимается устройством фундамента будущего здания. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время на объекте работают 16 человек, одна единица техники. Строители проводят работы по устройству фундамента, армированию фундаментной плиты, ведется монтаж башенного крана», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет бюджета. Площадь здания составит около четырех тысяч квадратных метров. Для детей обустроят медблок, пищеблок, групповые ячейки, кабинеты логопеда и психолога, залы для музыкальных и физкультурных занятий и другие помещения. На прилегающей территории появятся игровые и физкультурные площадки, уличное освещение. Завершить работы планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.