Строители приступили к устройству котлована школы в ЖК «Новые Островцы» в Раменском

В ЖК «Новые Островцы» Раменского округа началась разработка котлована для новой школы, рассчитанной на 1,1 тыс. мест. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 15 рабочих и пять единиц техники. Ведется устройство котлована, вывоз грунта», — говорится в сообщении.

Работы пройдут в рамках областной госпрограммы и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к 1 сентября 2026 года.

Площадь здания составит более 14 тыс. кв. м. Для школьников обустроят учебные классы, лаборатории, столовую, многофункциональные спортивные залы, актовый зал с гримерной и костюмерной, творческие мастерские, информационно-библиотечный центр и другие помещения. На прилегающей территории создадут спортивное ядро с игровыми и детскими площадками и местами для отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.