Строители приступили к устройству парковок в ЖК Skolkovo ONE под Одинцово

На территории ЖК Skolkovo ONE в поселке Заречье Одинцовского округа началось устройство плоскостных парковок, рассчитанных на 550 машино-мест, проект реализует IKON Development. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В рамках строительства первого этапа первой очереди на территории комплекса создадут открытые придомовые автостоянки на 170 машино-мест и открытые плоскостные стоянки на 246 машино-мест и 134 машино-места для постоянного хранения автомобилей. В ведомстве добавили, что сейчас строители возводят три жилых дома общей площадью более 44 тыс. кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.