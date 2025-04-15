Строители приступили к утеплению фасада в Детской школе искусств в Бронницах

В Бронницах продолжается капитальный ремонт Детской школы искусств, строители выполняют работы внутри здания и на крыше, а также утепляют фасад. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 25 рабочих и две единицы техники. В школе поменяли стеклопакеты. Сейчас специалисты занимаются штукатуркой и заменой кровли. Ведут устройство инженерных сетей, утепляют стены снаружи здания», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы за счет средств бюджета, стройготовность объекта превысила 30%. Площадь здания составляет 762 кв. м. В рамках ремонта рабочим также предстоит благоустроить прилегающую территорию и установить новую мебель и технику, обновление завершат в августе 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.