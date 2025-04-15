Строители приступили к внутренней отделке помещений в детской поликлинике в Чехове

Строители приступили к внутренней отделке помещений в строящейся детской поликлинике в Чехове, которая появится на улице Мира, д. 4а. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 126 рабочих и три единицы техники. Ведется монтаж перегородок, отделка помещений — укладка плитки, штукатурка стен, устройство сетей теплоснабжения, кондиционирования, водоснабжения. Одновременно продолжается монтаж утепления фасадов, оконных подсистем», — говорится в сообщении.

Площадь здания составит 8,6 тыс. кв. м, оно будет рассчитано на 500 посещений в смену. Работы пройдут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Их проведут за счет средств бюджета до конца 2025 года.

В поликлинике обустроят отделения педиатрии, стоматологии и неотложной помощи, кабинеты узких профильных специалистов, вакцинопрофилактики и не только, на прилегающей территории — велопарковки.

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