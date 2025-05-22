Строители приступили к возведению монолитных конструкций нового корпуса школы в Подольске

В Подольске на улице Народная продолжается строительство нового корпуса школы № 16, которая будет состоять из трех корпусов, строители приступили к возведению монолитных конструкций. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 56 рабочих и четыре единицы техники. Устройство котлована завершено. Ведется монтаж опалубки стен и колонн. Общая стройготовность — 6,5%», — говорится в сообщении.

Площадь комплекса составит почти 8,3 тыс. кв. м, его возводят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Здание рассчитано на 580 мест. В корпусах, которые будут связаны с основным зданием стеклянным переходом, разместят библиотеку с читальным залом и IT-зоной, актовый зал, столовую, пищеблок, учебные кабинеты и другие помещения.

На прилегающей территории появятся игровые площадки, теневые навесы и детские тренажеры. Завершить работы планируют к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.