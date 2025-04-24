Строители приступили к возведению первого этажа новой поликлиники в Одинцово
Минстрой: возведение первого этажа новой поликлиники началось в Одинцово
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове продолжается строительство новой поликлиники, стройготовность превысила 15%, строители приступили к возведению первого этажа. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, их планируют завершить в 2026 году. В новой поликлинике смогут обслуживать 500 взрослых и детей за смену. Им будет доступна помощь по направлениям: терапия, педиатрия, кардиология, урология, гинекология, стоматология и не только. На прилегающей территории обустроят парковочное пространство и места для отдыха.
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