Строители приступили к возведению первого этажа новой поликлиники в Одинцово

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, их планируют завершить в 2026 году. В новой поликлинике смогут обслуживать 500 взрослых и детей за смену. Им будет доступна помощь по направлениям: терапия, педиатрия, кардиология, урология, гинекология, стоматология и не только. На прилегающей территории обустроят парковочное пространство и места для отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.