Строители продолжают выполнять капремонт дома детского творчества «Созвездие» в Химках

В подмосковных Химках на улице Панфилова, д. № 14 продолжается капитальный дома детского творчества «Созвездие», стройготовность объекта превысила 63%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время на объекте работают 26 человек. Подрядчик выполняет работы по устройству напольного покрытия, прокладке инженерных сетей, установке радиаторов отопления, завершает фасадные работы», — говорится в сообщении.

Здание построили в 1986 году, это его первый капитальный ремонт. Рабочим предстоит провести ремонт кровли, утепление перекрытий, устройство водосточной системы и парапета, установить новую мебель и оборудование и не только. Работы проходят в рамках госпрограммы за счет средств бюджета, завершить их планируют до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.