Строители возведут пристройку к школе в Подольске
Мособлархитектура: пристройку к школе возведут в Подольске
Фото: [Пресс-служба Мособлархитектуры]
В Подольске возведут пристройку к зданию МОУ СОШ № 16, рассчитанную на 580 мест, в самой школе проведут реконструкцию. Об этом сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Общая площадь пристройки составит порядка 8,7 тыс. кв. м», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
По его словам, работы пройдут в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», завершить их планируют в 2026 году. В пристройке разместят библиотеку с читальный залом и IT зоной, актовый зал, столовую, пищеблок полного цикла, учебные кабинеты, спортивный зал и другие помещения.
Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина добавила, что здание будет образовывать полузамкнутую композицию с просторным внутренним двором, позволяющим заниматься спортом, проводить открытые уроки и общешкольные мероприятия.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.