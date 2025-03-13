Строители вскоре завершат штукатурные работы в школе № 6 в Серпухове

В Серпухове на улице Водонапорной продолжается ремонт учебного корпуса школы № 6, строители завершают штукатурные работы на трех этажах здания. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте задействовано 65 сотрудников и две единицы инженерной техники. В настоящее время выполняются утепление фасада, кровельные работы, внутренняя отделка помещений, монтаж систем отопления и водоснабжения, а также электромонтажные работы», — добавили в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы с использованием бюджетных средств, стройготовность объекта составляет 30%. Площадь здания превышает 3,4 тыс. кв. м, его планируют обновить к началу нового учебного года. На время ремонта учеников перевели в школу № 11.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.