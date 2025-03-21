Строители выполнят отделочные работы в детском саду при седьмой школе в Ивантеевке

В Ивантеевке Пушкинского округа продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения средней школы № 7, расположенного на улице Задорожной, дом 13, подрядчик приступил к фасадным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети». Строителям предстоит обновить фасад, заменить инженерные сети, радиаторы, сантехнику, провести внутренние отделочные работы и не только. Завершить ремонт планируют к началу нового учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.