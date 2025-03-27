Строители завершают монолитные работы по возведению комплексной поликлиники в Королеве

В Королеве на улице Циолковского продолжается строительство комплексной поликлиники, рассчитанной на 1 тыс. посещений в смену, монолитные работы завершены на 70%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте 100 рабочих и семь единиц техники. Строители ведут монолитные работы на уровне второго-третьего этажей здания, занимаются кирпичной кладкой стен в подвале, прокладывают инженерные сети», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Общая площадь объекта составит более 17 тыс. кв. м.

Поликлинику смогут посещать взрослые и дети, для них также обустроят травматологический пункт на 100 посещений. Прием будут осуществлять неврологи, кардиологи, терапевты и не только. На прилегающей территории обустроят парковку, зоны отдыха и детские площадки. Завершить работы планируют в 2026 году.

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