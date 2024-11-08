Строители завершают устройство подпорных стен на строящемся путепроводе в подмосковной Апрелевке

Строители продолжают выполнять устройство подпорных стен со стороны улиц Самохина и Апрелевской в рамках строительства путепровода в Апрелевке, их готовность достигла 70%. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Помимо этого, они выполняют монтаж металлоконструкций пролетного строения путепровода, ведут переустройство инженерных коммуникаций и не только. Работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», открыть движение по путепроводу планируют в 2025 году.

Строительство ведут в рамках модернизации которую проводит РЖД, в связи с запуском МЦД-4 «Апрелевка-Железнодорожная». Путепровод соединит две части Апрелевки и позволит обеспечить бесперебойный и безопасный проезд через железнодорожные пути в зоне МЦД-4.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.