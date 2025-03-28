Строители завершат демонтажные работы в рамках капремонта Дворца детского творчества «Планета талантов» в Лобне

В Лобне на улице Булычева, д. 7, продолжается капитальный ремонт Дворца детского и юношеского творчества «Планета талантов», подрядчик завершает демонтажные работы и вскоре приступит к отделке. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья». Рабочим предстоит провести ремонт кровли, утепление перекрытий, устройство водосточной системы и парапета, утепление фасада, ремонт входной группы и не только. Завершить работы планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.