Строители завершили демонтажные работы в Ложковской школе в Солнечногорске

В поселке Майдарово под Солнечногорском продолжается капитальный ремонт корпуса Ложковской школы, строители завершили демонтаж внутренних конструкций и приступили к общестроительным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте <…> задействовано 18 рабочих. Завершен демонтаж внутренних конструкций. Ведется устройство штукатурки, монтаж инженерных сетей, фасадные работы», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, их планируют завершить к началу учебного года. Площадь школы составляет более 1,6 тыс. кв. м. В ходе ремонта здесь заменят инженерные и сантехнические системы, модернизируют системы связи и видеонаблюдения, проведут фасадные, кровельные и другие работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.