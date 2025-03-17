Строители завершили демонтажные работы в рамках капремонта детской школы искусств в Чехове

В Чехове продолжается капитальный ремонт детской школы искусств, расположенной на улице Чехова, д. 28, строители завершили демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Подрядчик завершил демонтаж внутренних конструкций и приступает к общестроительным работам. На объекте 20 рабочих и две единицы техники. Ведется устройство полов, внутренних стен и перегородок, монтаж инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств регионального бюджета, их планируют завершить к сентябрю 2025 года. Площадь здания составляет более 1,6 тыс. кв. м, в нем проведут кровельные и фасадные работы, внутреннюю отделку помещений, замену инженерных коммуникаций и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.