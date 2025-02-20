Строители завершили демонтажные работы в здании школы-интерната для детей ОВЗ в Луховицах

В поселке Белоомут под Луховицами продолжается капитальный ремонт школы-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья, строители завершили демонтажные работы — сняли старую отделку и очистили стены от штукатурки. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Рабочим предстоит произвести комплекс строительно-монтажных работ в двухэтажном здании, площадь которого 887 кв. м. В них задействованы около 50 рабочих», — говорится в сообщении.

Ремонт проходит в рамках госпрограммы за счет средств бюджета. В рамках него пройдут кровельные и фасадные работы, обновят входные группы, заменят инженерные сети и сантехническое оборудование и не только. Завершить работы планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.