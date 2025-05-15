Строители завершили кровельные работы в строящейся школе нового ЖК «Римский» в Ленинском

В строящейся школе нового жилого комплекса «Римский» в Ленинском округе завершились кровельные работы, строители проводят отделочные и внутренние работы по устройству инженерных сетей. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Строители ведут фасадные и отделочные работы — укладка плитки, устройство стяжки пола, шпатлевка стен, электромонтажные работы. На объекте задействовано 110 рабочих и пять единиц техники», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета, школа будет рассчитана на 1,35 тыс. учеников. Площадь четырехэтажного здания составит почти 20 тыс. кв. м. В нем разместят учебные классы, лаборатории, мастерские, актовый зал, два спортзала, читальный зал с IT-зоной и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.