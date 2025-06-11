Строители завершили монолитные работы в здании наркологического отделения в Красногорске

В Красногорске строители завершили монолитные работы по возведению здания амбулаторно-поликлинического отделения с дневным наркологическим стационаром. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 20 рабочих и две единицы техники. Подрядчик завершил монолитные работы. Ведется кладка стен по периметру здания, подготовительные работы по кровле и инженерным сетям, планировка территории», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. В здании будет три этажа, его площадь превысит 2 тыс. кв. м. В нем разместят диспансерно-поликлинические отделения для детей и взрослых, кабинет медицинского освидетельствования, наркологический стационар и другие помещения.

До этого отделение находилось в деревянном здании 1917 года постройки. Завершить работы по возведению нового здания планируют до конца 2025 года.

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