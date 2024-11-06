Строители завершили разработку котлована будущей поликлиники в Королеве

В Королеве на улице Циолковского в рамках областной госпрограммы продолжается строительство поликлиники, рассчитанной на тысячу посещений. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте работают 40 человек. Строители закончили подготовку инженерных сетей и выполнили разработку котлована. Сейчас возводятся фундаментные плиты и стены подвала», — говорится в сообщении.

Новое учреждение смогут посещать как дети, так и взрослые. В его составе также обустроят травматологический пункт смешанного типа на 100 посещений. Площадь поликлиники превысит 17 тысяч квадратных метров, она станет частью Королевской городской больницы № 1. На прилегающей территории обустроят парковку, зоны отдыха и детскую площадку. Завершение работ запланировано на 2026 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.