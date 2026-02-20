Строительные работы завершатся до конца года на шести дорогах Красногорска

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали о ходе строительства на дорогах Красногорска. В ведомстве отметили, что до конца года работы завершатся на шести участках.

Всего в округе строительство ведется на семи дорогах общей протяженностью около 24 км. На трех участках уже было открыто рабочее движение. Еще на трех рабочее движение запустят до конца года — в Сабурово и Опалихе, а также на дороге Путилково — Пятницкое шоссе.

В микрорайоне Красногорский в этом году начнут строить еще две дороги: Волоколамское шоссе — Нахабино и Волоколамское шоссе — Козино — Нефедьево. Работы завершатся в 2027 и 2028 году соответственно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, сколько дорог отремонтируют в области в этом году.