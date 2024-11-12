Строительство автомобильно-пешеходного моста продолжается на территории ЖК «Пехра» в Балашихе

В Балашихе на территории ЖК «Пехра» продолжается строительство четырехполосного автомобильно-пешеходного моста через реку Пехорку, строители уже завершили основные работы. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Проект реализует девелопер — ГК «Гранель». Длина моста составит 38 метров, ширина — 22,5 метра. Он позволит разгрузить выезд из жилого комплекса и упростит дорогу до центра и других районов города. Помимо этого, жители смогут быстрее добираться до ж/д станции «Балашиха».

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