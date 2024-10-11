Строительство четырех корпусов проекта «Горки Парк» завершается в Ленинском округе

В Ленинском городском округе продолжается строительство жилого квартала «Горки Парк» от группы «Самолет», сейчас строители возводят восемь жилых домов и школу. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В ведомстве уточнили, что возведение четырех корпусов № 3.1, № 3.2, № 4.1 и № 4.2 уже вышло на финишную прямую. Здесь выполняют работы по отделке квартир и благоустройство прилегающих территорий. В общей сложности на территории жилого квартала возведут 49 корпусов, рассчитанных на 759 тысяч квадратных метров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.