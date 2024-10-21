Строительство детско-взрослой поликлиники в Котельниках завершат до конца года

​В микрорайоне Парковый подмосковных Котельников до конца 2024 года достроят детско-взрослую поликлинику, общая стройготовность здания достигла 95%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 90 рабочих и три единицы техники. Ведется пусконаладка инженерных систем и лифтового оборудования. Завершаются работы по благоустройству прилегающей территории», — говорится в сообщении.

Строительство проходит в рамках нацпроекта «Здравоохранение» за счет средств бюджета. Площадь поликлиники составит 12,5 тысячи квадратных метров, в ней будут обслуживать 22,5 тысячи жителей. В ее состав войдут детское и взрослое отделения, клинико-диагностическая лаборатория, отделение неотложной помощи и дневной стационар. Рядом со зданием появятся парковка, детские игровые площадки и зоны отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.