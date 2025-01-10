Строительство детско-взрослой поликлиники завершается в Котельниках

В Котельниках продолжается строительство детско-взрослой поликлиники, рассчитанной на 400 посещений в смену, объект планируют ввести в эксплуатацию в первой половине 2025 года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Открытие нового медицинского учреждения позволит существенно повысить доступность медицинской помощи для жителей микрорайона Ковровый», — отметил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

Подрядчиком на объекте выступает АО «МСУ-1». Работы проходят в рамках нацпроекта «Здравоохранение» за счет средств бюджета, строители проводят пусконаладку инженерного оборудования.

Площадь здания составляет 12,5 тыс. кв. м, в нем разместят педиатрическое и терапевтические отделения, кабинеты УЗИ и ЭКГ, рентген кабинет и другие. На прилегающей территории появятся парковка, площадки для детских игр и отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.