Строительство двух домов в составе жилого квартала «Богдановский лес» продолжается в Подмосковье

В деревне Богданиха Ленинского городского округа продолжается строительство двух новостроек в составе жилого квартала «Богдановский лес». Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства проверили ход проведения работ. Корпуса 10.1 и 10.2 строят в рамках первой очереди, сейчас рабочие ведут устройство надземной части и монолитные работы. Стройготовность объектов достигла 18%, завершить строительство планируют осенью 2025 года.

На территории микрорайона также планируют оборудовать пространства для спорта и отдыха, построить четыре детских сада, три школы, поликлинику, физкультурно-оздоровительный комплекс и торгово-развлекательный центр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.