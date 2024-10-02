Строительство фельдшерского здравпункта продолжается в деревне Колычево под Егорьевском

В деревне Колычево городского округа Егорьевск продолжается строительство фельдшерского здравпункта, рабочие начали устанавливать первые модули объекта. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Здравпункт построят с использованием строительных технологий завода «Pro Module» Концерна «Крост» в рамках областной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Его площадь составит 200 квадратных метров, там разместят кабинеты фельдшера, процедурную комнату, прививочный кабинет и другие помещения. На прилегающей территории появится парковка. Завершить работы планируют в декабре 2024 года.

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