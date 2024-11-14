Строительство фельдшерского здравпункта продолжается в Егорьевске

В деревне Колычево городского округа Егорьевск продолжается строительство фельдшерского здравпункта, стройготовность объекта достигла 30%. Об этом сообщает Министр строительного комплекса Московской области.

Работы проходят с использованием строительных технологий завода «Pro Module» Концерна «Крост» в рамках областной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Сейчас строители выполняют подготовительные работы по устройству перегородок из газоблоков.

В новом здравпункте обустроят кабинеты фельдшера, процедурную, прививочный кабинет и другие помещения, на прилегающей территории — парковку. Завершить работы планируют до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.