Строительство фельдшерского здравпункта продолжается в поселке Пустоши подмосковной Шатуры

В поселке Пустоши городского округа Шатура продолжается строительство фельдшерского здравпункта, рабочие выполняют устройство и заливку фундаментной плиты будущего здравпункта. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Строители провели геодезические работы, завезли материалы для благоустройства, смонтировали ограждение вокруг стройки объект. В настоящее время они выполняют устройство и заливку фундаментной плиты. Все модули уже смонтированы в проектное положение в полном объеме», — говорится в сообщении.

Новое медучреждение возведут по технологии модульного строительства, работы проходят в рамках областной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

Площадь здания составит 200 квадратных метров, в нем смогут принимать 36 пациентов в смену. Для них обустроят кабинеты фельдшера, смотровую, процедурную, прививочный кабинет и не только. Открытие здравпункта запланировано на 2025 год.

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