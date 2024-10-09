Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса продолжается в подмосковных Бронницах

В подмосковных Бронницах на улице Москворецкой продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом, стройготовность объекта превысила 40%. Об этом в среду сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На сегодняшний день строительством занимаются 32 человека, две единицы техники. Рабочие завершили все монолитные и наружные работы, приступили к монтажу окон и прокладке внутренних инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках нацпроекта «Демография». Площадь ФОКа превысит две тысячи квадратных метров. Там разместят спортзал с трибунами, помещения для судей, электронное светодиодное табло для ведения счета, силовые и кардиотренажеры, фитнес зал, блок медицинских помещений и буфет. На прилегающей территории появятся парковочное пространство и места для отдыха. Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию планируют до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.