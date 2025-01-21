Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Бронницах завершили наполовину

На улице Москворецкой городского округа Бронницы продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, стройготовность объекта достигла 57%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На сегодняшний день строительством занимаются 56 человек, три единицы техники. Рабочие приступили к отделочным работам, кроме того, завершают работы по монтажу окон, продолжают ремонт кровли, работы по благоустройству прилегающей территории», — говорится в сообщении.

Подрядной организацией выступает ООО «Эргана», работы проходят в рамках национального проекта «Семья». В здании площадью более 2 тыс. кв. м разместят спортивный зал с трибунами, помещения для судей, зал для силовой подготовки, фитнес зал, блок медицинских помещений и не только. Строительство завершат до конца 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.