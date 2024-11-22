Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса завершается в Раменском округе

В Раменском округе на улице Махова продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, стройготовность объекта достигла 75%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте работают 95 человек и две единицы техники. Строители завершают фасадные и кровельные работы, выполняют работы по чистовой отделке, благоустраивают прилегающую территорию», — говорится в сообщении.

Площадь нового комплекса превысит 3,8 тысячи квадратных метров. В нем обустроят зал для бадминтона, бассейн, тренерские, конференц-зал, медицинский блок и другие помещения. Рядом со зданием появится парковка. Завершить работы планируют в начале 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.