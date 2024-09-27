Строительство ФОКа с бассейном стартовало в Лобне

В Лобне стартовало строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, сейчас на площадке обустраивают штаб строительства и временные дороги, а также завозят стройматериалы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

ФОК возведут между Ледовым дворцом и Дворцом спорта «Лобня». Там разместят спортивные и тренажерные залы, кафе, бассейн с большой чашей длиной 25 метров, зону для детей и не только. На прилегающей территории появятся парковка и зоны для отдыха. Завершить работы планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.