Строительство ФОКа в Раменском округе завершили наполовину

«На объекте работают 85 человек и две единицы техники. Строители выполняют работы по устройству кирпичной кладки наружных стен бассейна, фасадные работы, проводят инженерные коммуникации, возводят кровлю над бассейном и в комплексе для бадминтона, благоустраивают близлежащую территорию», — говорится в сообщении.