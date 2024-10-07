Строительство ФОКа в Раменском округе завершили наполовину
Фото: [Пресс-служба Минстроя МО]
В Раменском округ продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и залом для бадминтона, стройготовность объекта достигла 53%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«На объекте работают 85 человек и две единицы техники. Строители выполняют работы по устройству кирпичной кладки наружных стен бассейна, фасадные работы, проводят инженерные коммуникации, возводят кровлю над бассейном и в комплексе для бадминтона, благоустраивают близлежащую территорию», — говорится в сообщении.
Работы проходят в рамках нацпроекта «Демография». Площадь нового ФОКа составит 3,8 тысячи квадратных метров. Там разместят зал для бадминтона и плавательный бассейн, помещения охраны, тренерские, конференц-зал, медицинский блок, на прилегающей территории — парковку. Завершение работ запланировано на начало 2025 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.