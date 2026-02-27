Строительство хостела для работников индустриального парка почти завершили в Истре

В Истре практически достроили хостел для работников индустриального парка «Ориентир — Запад», передает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Проект реализует компания «ОРИЕНТИР СБЛ». Степень готовности объекта составляет уже 98%. Ввести его в эксплуатацию планируется в марте.

Хостел строится в соответствии с региональным стандартом. Он рассчитан на 878 мест. Здесь обустроят жилые помещения, общие кухни, санузлы, кладовые, камеры хранения, бельевые.

На объекте будет действовать круглосуточная охрана. Для жильцов введут пропускную систему.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, в регионе развиваются индустриальные парки.