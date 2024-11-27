Строительство комплексной поликлиники продолжается в Ленинском округе

В деревне Сапроново Ленинского округа продолжается строительство комплексной поликлиники, рассчитанной на 750 посещений в смену, стройготовность объекта превысила 65%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Сегодня строительством поликлиники занимаются 212 человек и четыре единицы техники. Подрядчик проводит фасадные работы, внутреннюю отделку помещения, обустраивает инженерные коммуникации, выполняет монтаж систем вентиляции, кондиционирования, отопления и теплоснабжения», — говорится в сообщении.

Помимо этого, рабочие выполняют монтаж лифтового оборудования, металлических и деревянных дверей. Работы проходят в рамках нацпроекта «Здравоохранение» за счет средств бюджета.

Площадь поликлиники составит почти 10 тысяч квадратных метров, в ней будут обслуживать 55 тысяч человек. Для них обустроят терапевтическое и педиатрическое отделения, блоки узких специалистов, клинико-диагностический центр, отделение неотложной помощи и не только. Завершить работы планируют в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.