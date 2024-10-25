Строительство консультационно-диагностического центра продолжается в Одинцовском округе

В селе Ромашково в Одинцово продолжается строительство здания филиала консультативно-диагностического центра Одинцовской областной больницы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На сегодняшний день на площадке задействовано более 130 рабочих и две единицы техники. Ведется устройство фасадных конструкций, каркасных перегородок, укладка напольной плитки и штукатурные работы, монтаж внутренних инженерных систем и лифтового оборудования. Работы идут с опережением графика», — говорится в сообщении.

Новый центр будет рассчитан на 350 пациентов в смену, его площадь составит девять тысяч квадратных метров. Там разместят терапевтическое и педиатрическое отделения, клинико-диагностическую лабораторию, дневной стационар, блок кабинетов узких специалистов и не только. Все кабинеты оснастят современной мебелью и оборудованием. Рядом со зданием появится парковка. Завершить работы планируют в 2025 году.

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