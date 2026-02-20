Строительство котельной для ЖК «Фабрикант» в Пушкино завершено на треть

В Пушкино на 35% построили новую котельную, которая обеспечит теплом жилой комплекс «Фабрикант». Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Проектная мощность объекта составит 19,8 МВт. В качестве основного топлива будет использоваться природный газ. Котельная будет работать в автоматическом режиме.

На площадке выполнили подготовительные и земляные работы, установили фундамент и несущие конструкции. Ввести объект планируется во втором квартале 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства новых очистных сооружений в Кашире.