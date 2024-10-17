Строительство многопрофильной клиники продолжается в микрорайоне Ольгино в Балашихе

В микрорайоне Ольгино городского округа Балашиха продолжается строительство многопрофильной клиники «Балашихинская областная больница», рабочие выполняют монолитные работы по возведению здания. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 200 рабочих и 36 единиц техники. Ведутся работы основного периода: армирование и бетонирование стен и колонн первого этажа главного корпуса — блок 1, устройство фундаментной плиты на блоках 2,3 и 4», — говорится в сообщении.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Площадь комплекса составит 153 тысячи квадратных метров. В клинике будут принимать по 26 профилям, среди них — сердечно-сосудистая хирургия, кардиология и неврология и не только.

Медпомощь будут получать жители округа, а также соседних муниципалитетов — Реутова, Люберец, Богородского, Орехово-Зуево и Павловского Посада. Завершить строительство планируют в четвертом квартале 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.