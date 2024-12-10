Строительство наркологического амбулаторно-поликлинического отделения стартовало в Красногорске

В Красногорске на улице Речная, д. 29 начинается строительство наркологического амбулаторно-поликлинического отделения с дневным стационаром, работы пройдут в рамках областной госпрограммы за счет бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В здании будет три этажа, его площадь составит более 782 квадратных метров. В нем разместят диспансерно-поликлинические отделения для детей и взрослых, кабинет медицинского освидетельствования на состояние опьянения, психиатрический дневной стационар, аптеку и другие помещения. Завершить работы планируют в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.