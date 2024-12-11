Строительство нового детского сада продолжается в Домодедово

В микрорайоне Южный подмосковного Домодедово продолжается строительство нового детского сада, рассчитанного на 240 мест, строители уже завершили монолитные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Сейчас строители полностью закончили работы по монтажу монолитных конструкций трехэтажного здания. Теперь на очереди устройство внутренних стен и перегородок, а также кровельные и фасадные работы», — рассказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

По его словам, площадь учреждения превысит 3,7 тысячи квадратных метров. Работы проходят в рамках областной госпрограммы. Для детей обустроят физкультурный и музыкальный залы, кабинет развивающих занятий, медицинский пункт и пищеблок и другие помещения. Рабочие также создадут условия для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

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